Вениамин Кондратьев предложил строить отводы газовых сетей за счет федерального бюджета

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Глава администрации Краснодарского края предложил рассмотреть на федеральном уровне механизм бесплатного строительства подводящих к домам газовых сетей.

Если такие поправки будут приняты, то владельцы жилья смогут не платить за укладку трубы до своего участка.

О вопросах газоснабжения региона говорили министр энергетики РФ Александр Новак и глава края Вениамин Кондратьев во время встречи 2 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Уровень газификации Кубани - 83%. Это выше среднего по стране.

По словам главы региона, даже когда распределительные сети построены, то подвести газовые трубы непосредственно к домам жителей бывает довольно дорого. По нынешнему закону стоимость работ должны покрыть владельцы жилищ.

– Насколько возможно проектировать и строить сети сразу к домовладениям, а не только до населенных пунктов? – обратился Вениамин Кондратьев к министру.

Чтобы снять финансовую нагрузку с граждан, необходимо внести изменения в федеральный закон о газоснабжении и установить, что отводы являются неотъемлемой частью распределительного газопровода.

Александр Новак сообщил, что этот вопрос обсудят на совещании премьер-министра.

На данный момент в министерстве разрабатывают дорожную карту, которая внедрит принцип единого окна для потребителей. Такая мера снимет ответственность с регионов и муниципалитетов.

Напомним, программа развития газоснабжения и газификации Краснодарского края разработана и утверждена ПАО «Газпром» и правительством Краснодарского края. АО «Газпром» в качестве заказчика строит межпоселковые газопроводы, а администрация региона обеспечивает наличие распределительных сетей.

Благодаря реализации краевых и инвестиционных программ голубое топливо постепенно добирается в самые отдаленные уголки региона.

Источник: https://kuban.mk.ru/