«Россети» на 100% подготовили Кубань к осенне-зимнему сезону

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На совещании по подготовке энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в регионах ЮФО руководитель “Россетей” Павел Ливинский рассказал о проведенных работах.

Он отметил, что основные ремонтные работы уже закончены и обошлись компании в 5,6 миллиардов рублей.

Руководил совещанием министр энергетики России Александр Новак. На встрече также присутствовали главы регионов Южного федерального округа.

Он рассказал, что в этом году компания на 9 процентов увеличила финансирование программы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры, что в денежном отношении составило более 70 миллиардов рублей. За последние три года ГК “Россети” снизила аварийность в сетях 110 кВт и выше на территории Южного федерального округа на 21 процент. Также компанией был сформирован аварийный запас оборудования и материалов, подготовлены резервные источники электроснабжения и введены в работу дополнительные ремонтные бригады.

Отмечается, что компания “Россети” продолжает вкладывать средства в развитие Южного федерального округа. На обслуживание регионов ЮФО в текущем году было выделено больше восемнадцати миллиардов рублей. В ближайшем будущем энергетики планируют ввести в работу 1 550 МВА трансформаторной мощности и 1 190 км линий электропередачи. Кроме этого, в Краснодаре планируют построить цифровую подстанцию 110 кВ "Ангарская", а в Волгограде отремонтировать подстанцию 220 кВ "Садовая".

Компания “Россети” активно работает над увеличением грузопотока к портам Азово-Черноморского бассейна. Для этого были построены заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.

Источник: https://kuban.mk.ru/