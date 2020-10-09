Профсоюзы Кубани предложили поправки в региональное постановление о дополнительном отпуске

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Краевое Министерство труда и социального развития по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева подготовило новый проект постановления «О порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём государственных учреждений Краснодарского края». В документе были учтены предложения профсоюзов Кубани, которые направлены на защиту трудовых прав работников.

В настоящее время в Трудовом кодексе РФ ненормированный рабочий день предусматривает возможность выполнения работниками своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени по требованию работодателя. А в существующем краевом Постановлении указано «за пределами нормальной продолжительности рабочего времени».

«Из-за разных формулировок для тех, у кого в трудовом договоре установлена неполная рабочая неделя, например, 32 часа, а рабочий день полный, нередко возникает вопрос о размере отпуска за ненормированный рабочий день. Поскольку нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. И в этом вся правовая коллизия. Наше предложение об изменении краевого Постановления было направлено и поддержано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поручил краевому Министерству труда и социального развития подготовить новый проект постановления. В нем учтены профсоюзные предложения», - прокомментировала Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.