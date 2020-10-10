Кредиторов, выбивающих долги по телефону, реально засудить за нарушение закона

/Общество/

Кредиторы из микрофинансовых контор не могут требовать вернуть деньги анонимно.

Клиентка одной из столичных займ-контор обратила внимание на желание «выбивальщика» долгов сохранить инкогнито, и успешно отсудила у нарушителей правил кругленькую сумму.

Как стало известно «МК», на сторону должницы встал Замоскворецкий суд Москвы. Дама просрочила выплаты по микрокредитам, и ее, как и следовало ожидать, начали одолевать звонками заимодавцы. Всего за два месяца, с 1 января по 28 февраля на телефон женщины поступило 29 звонков с требованием оплатить задолженность. Собеседники были не слишком любезны, но главное — ни разу не представились.

Хотя в Федеральном законе №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» черным по белому написано: при непосредственном взаимодействии с должником кредитор обязан назвать фамилию, имя и отчество. На этом нарушении микрофинансовой конторы и сыграла клиентка. Она обратилась в суд, а поскольку аудиозапись разговоров сохранилась, нарушение было очевидным. В итоге женщина отсудила 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Источник: https://www.mk.ru/