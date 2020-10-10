В Геленджике прошел прием граждан в приемной партии "Единая Россия"

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский провёл совместный приём граждан с главой администрации города-курорта Геленджика Алексеем Богодистовым и председателем городской думы Михаилом Димитриевым.

Во время приёма к депутату Государственной Думы обратилась многодетная мать из села Текос с просьбой помочь с ремонтом музыкального зала для развития детей дошкольного возраста. Владимир Ильич дал поручение взять задачу на контроль, отметив, что местным жителям стоит проводить народный контроль над ходом работ, результат в итоге должен быть достойным. Глава и председатель отметили, что в сплочённых сёлах с этим проблем не будет.

Второе обращение было связано с просьбой помочь озеленить голые участки по улице Луначарского. Местные жители готовы содействовать муниципалитету в высадке насаждений – главное, чтобы город становился зеленым и красивым.

Источник: Геленджикская городская газета Прибой