/Общество/

Владимир Ильич стал гостем и редакции газеты «Прибой»

Депутат пользуется заслуженным уважением среди журналистского сообщества за умение вести профессиональный и глубокий диалог. 

Нынешняя встреча не стала исключением: говорили о злободневных проблемах водообеспечения, сбора мусора, обсуждали цены в аптеках, делились видением проблем, связанных с коронавирусом. На встрече присутствовали и юнкоры клуба «Медиасфера» из Молодёжного центра «Пульс».

Источник: ик: Геленджикская городская газета Прибой

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Категория: Новости / Общество

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