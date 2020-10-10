ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: ПРОЕКТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПОЗВОЛЯТ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РЕГИОНУ

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В курортный сезон самыми загруженными в Краснодарском крае стали участки дорог в направлении Новороссийска и Сочи: трехполосные участки автодороги М-4 «Дон» от города Горячий Ключ до поселка Джубга, автодорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия от поселка Джубга до Туапсе, а также в границах Лазаревского района Сочи.

Уже существующие двух и трехполосные автомобильные дороги проектировались из расчета интенсивности движения от двух до 6 тыс. единиц в сутки. Фактически на основных направлениях, ведущих на Черноморское побережье, интенсивность движения достигает 40-50 тыс. автомобилей в сутки. Федеральные дороги I категории составляют 17%.

«Ряд перспективных автодорожных проектов по реконструкции и строительству трасс Черноморского побережья «Автодор» объединил в единую концепцию «Южного кластера». Стоимость проекта может составлять порядка 6 трлн рублей. Это позволит снизить нагрузку на дороги, создать более комфортные условия передвижения по краю», - отметил член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Источник: http://er-gosduma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-proekty-po-rekonstruktsii-i-stroitelstvu-dorog-v-krasnodarskom-krae-pozvolyat-/