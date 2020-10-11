Строительство новой дороги в Новороссийске планируют включить в нацпроект

Речь идет об улице им. Мурата Ахеджака, которая должна войти в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в администрации Новороссийска совместно с проектировщиками обговорили перспективы и возможности строительства новой улицы.

На реализацию этого плана в рамках нацпроекта на 2021 год возлагаются большие надежды. Тем более, что в следующем году на улице им. М. Ахеджака будет сдана в эксплуатацию самая большая в городе школа. Ее строительство выполняется по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие населенных пунктов Краснодарского края, подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».

– В данном случае выполняется одно из условий эффективной организации работы, когда любые мероприятия по нацпроектам синхронизируются с другими программами. Таким образом, сначала будет возведено общеобразовательное учреждение, а уже потом приведут в порядок подъезд к нему. То есть ситуация, когда по новой дороге пойдет тяжелая техника с грузом для строительства объекта и разобьет свежий асфальт, исключена, – пояснили в ведомстве.

В Новороссийске состоялся комиссионный объезд улиц, планируемых к ремонту в рамках нацпроекта. В частности, специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства побывали на ул. набережной адмирала Серебрякова, где перед ремонтом предстоит подъем колодцев. Проинспектировала комиссия и ход работ по укладке труб водопровода и на ул. Героев в станице Раевской.

В рамках подготовки к ремонтам дорог по нацпроекту 2021 года, прошло совещание с сотрудниками отдела ГИБДД. Состоялся обмен мнениями и предложениями по поводу предстоящих работ.

Сопровождать проект в федеральных ведомствах будет депутат Государственной Думы по Туапсинскому избирательному округу Владимир Синяговский.

Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году в городе-герое планируют отремонтировать 41 участок общей протяженностью больше 30 км. Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта было отремонтировано 39 объектов протяженностью 33 км.