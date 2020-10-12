Практики чистки кармы рода

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Человек испытывает родовую нагрузку до седьмого колена. Если его род чистый, то предки будут помогать идти ему по жизни, если нет, то, наоборот, всячески препятствовать. И вот такие ситуации, когда проблемы предков мешают человеку жить, встречаются намного чаще, практически на каждом шагу. Отличаются они только тем, что кому-то род подсыпает больше проблем, кому-то — меньше.

Что такое родовая карма и ее виды

Родовая карма — программа, созданная силами рода. В ней, как в зеркале, отражается все то, что хорошего и плохого сделали члены рода разных поколений. Все мы совершаем ошибки, осознанно или нет, и они не проходят бесследно. Аборты, суициды, преступления, грехи — негативная энергия аккумулируется и формирует губительную родовую карму. Свою лепту вносит сглаз, эгоизм и чрезмерное самолюбие, разного рода зависимости (алкогольная, наркотическая и прочие) предков. От ошибок прошлого не скрыться — они будут преследовать детей, внуков и правнуков по жизни до тех пор, пока кто-то из них не отработает кармические грехи рода или пока род не исчезнет.

Карма бывает не только родовой. Принято говорить также о личной и семейной карме. В первом случае — это карма, которая сформировалась за счет хороших или плохих поступков, которые совершал человек в прошлой жизни; во втором — к личной карме добавляется еще и карма мужчины (женщины), с котором вы создали семью. Не стоит забывать, что личная и семейная карма суммируется с родовыми программами, заложенными предками, и на выходе дает «коктейль» счастья и удачи или (что бывает чаще всего) неудач.



Проявление кармы рода: на что влияет карма

Карма рода влияет на все, что происходит с людьми, которые к этому роду относятся. Если есть проблемы, то с каждым поколением род беднеет и вырождается вплоть до того, что в какой-то момент уйдет из жизни его последний представитель и линия прервется. Все плохое, что сделали предки в адрес других людей, животных или планеты, непременно вернется сторицей — если не им, то их детям и внукам. Чем больше в роду негатива, тем быстрее придет расплата, ведь негативная энергия не может копиться бесконечно. От расплаты не уйдет никто, просто вопрос — кому из рода придется за все это расплачиваться. Если не улучшить карму самостоятельно или с экспертом, то на повестке дня останется только один вопрос — когда «бомбонет».



Признаки негативной кармы



1. Частые ссоры в семье, психологическое и физическое насилие



2. Болезни членов семьи, постоянно болеют или друг за другом



3. Болеют и гибнут или уходят из дома домашние питомцы



4. Тотальное невезение, неудачи на работе и в бизнесе



5. Незапланированные траты, потери, кражи



6. Проблемы в личной жизни



Как определить проклятие рода? Зачем чистить карму? Когда это нужно делать

В принципе, если в роду фатально не везет, люди застряли на каком-то уровне и не могут выбиться вверх, а, наоборот, скатываются вниз, есть смысл говорить об очищении и отработке кармы рода. Сказать точно, в чем причина тотальных неудач, болезней и разных других неурядиц, сможет только эксперт в области эзотерики, который, к примеру, изучит натальную карту и скажет, в чем именно проблема. Но если вы по какой-то причине не можете к нему обратиться, никогда не будет лишним избавиться от кармических долгов. Если никого в семье не беспокоили вопросы исправления кармы, то, скорее всего, вы получили в наследство от рода вагон и маленькую тележку проблем. И это серьезный груз, который надо сбрасывать, иначе судьба будет нелегкой.



Способы очистки кармы

Способов очистки родовой кармы много, но все они базируются на простом и понятном принципе — добро победит зло. Эзотерики призывают пересмотреть свой взгляд на жизнь, наполнить ее добром и искоренить зло, относиться к миру и окружающим так, как вам бы хотелось, чтобы они относились к вам. Нужно сделать так, чтобы хорошие поступки перевесили все то плохое, что сделали или случилось с членами вашего рода. Идеально, если с родом работает не один человек, а семья, но на практике такое, конечно, редко бывает.



Практика прощения и доброты

Если говорить о практиках избавления, то практика прощения и доброты — одна из самых действенных. Ее суть заключается в том, чтобы вы за счет добрых дел перевесили чашу негатива, которую собрали ваши предки. Но такая работа с кармой должна стать образом жизни, и не только вашей, но и ваших родных и близких. Будет трудно восстановить баланс в роду, если вы делаете добро, а кто-то из родственников подбрасывает дровишек в пламя, мешая отработке.



Очистка кармы аскезой

В арсенале экспертов по эзотерике много практик и аскез, которые помогают обнулить карму. Это и чтение благодарственных молитв роду или молитв об исцелении рода, написание левой рукой слов благодарности, три поясных поклона, а также принятие аскезы, которая выражается в отказе или ограничении чего-то в физическом или эмоциональном плане. Если говорить о женской линии, то аскеза проявляется в смирении в отношениях с родителями, ограничении в продуктах, от которых есть зависимость (кофе, шоколад и прочее), ношении юбок, выполнении домашних дел с любовью, рукоделии, кормлении бездомных животных. Аскеза принимается на 40 дней, в первый день нужно произнести: «Я (ФИО) из Рода (фамилия) принимаю эту аскезу для того, чтобы очистить негативные программы моих предков до седьмого колена. В течение 40 дней обязуюсь выполнять (название аскезы). Результаты аскезы идут в мой Род. Да будет так». В последний день надо произнести: «Я (ФИО) из Рода (фамилия) держала аскезу (название аскезы) в течение 40 дней. Ее результаты направляю на благо и процветание своего Рода. Да будет так».



Отработка кармы мантрами и медитацией

Есть целый набор мантр и медитаций, которые помогают улучшить карму самостоятельно. Они просты в использовании, не требуют много энергии и сил, занимают совсем немного времени. В их основе лежит прослушивание звуков и чтение текстов, которые помогут очистить карму онлайн. К тому же, регулярное чтение мантр и медитация положительно сказывается не только на карме рода, но и на психологическом состоянии человека и его здоровье.



Как снимать проклятие Рунами

Квеорт, Беркана, Гебо, Кано и другие руны приходят на помощь в самых разных ситуациях. Для отработки кармы используется большое количество простых и сложных формул. Выбор той или иной формулы зависит от конкретной ситуации, ведь кармы рода бывают разные — от каких-то небольших проблем до очень серьезных. Будет лучше, если вы обратитесь к эксперту в области эзотерики, рунологу, который составит индивидуальную формулу.

И вот такие ситуации, когда проблемы предков мешают человеку жить, встречаются намного чаще, практически на каждом шагу.



Универсальный способ работы с кармическими долгами

Есть универсальный ритуал по очищению от кармических долгов рода. Не каждый человек знает своих предков и историю своего рода, а для кого-то даже имена представителей старшего поколения остаются загадкой. Ритуал необходимо выполнять девять месяцев в период убывающей луны, желательно — в 29-й лунный день. Помимо ритуала нужно будет выполнять практические задания (действия в материальном мире), которые будут направлены на оказание помощи окружающим людям, доброту и милосердие.

Возьмите двенадцать больших восковых свечей (можно использовать церковные). В глубокое блюдо круглой формы налейте воду. Расставьте свечи вокруг блюда с водой, зажгите их одну за другой по часовой стрелке. Когда вы зажигаете свечу, произносите: «Первую свечу зажигаю, память о первом колене рода воскрешаю» и так далее. Когда все свечи зажжены, попробуйте мысленно представить родственников — сначала тех, кого знаете и помните, потом попробуйте воссоздать образы других поколений. После этого начните поочередно брать каждую свечу и представлять, как из нее выходят все тайны и секреты рода, которые являются кармическими блоками.



Затем возьмите первую свечу и переверните так, чтобы пламя расплавляло воск, он должен стекать в блюдо с водой. Каждый раз старайтесь сконцентрироваться на духовной связи с предками, просите у них прощения и помощи. Когда воск от свечи капает в воду, произносите семь раз: «Грехи и долги рода моего в пламени сгорают, душу и карму мою очищают. Фигуры судьбы в воду попадают, меня от кармы рода освобождают». Так нужно сделать с каждой свечей, чтобы воскресить в информационном пространстве все двенадцать поколений вашего рода. У вас получатся различные восковые фигурки и сюжеты в блюде с водой. Вам необходимо собрать их после ритуала и вынести из дома, опустив в реку или водоем. Оставшиеся от ритуала свечи можно использовать и в следующий раз, а со временем — заменить на новые, закопав огарки в землю.

Очень важно, чтобы во время проведения ритуала вас ничего не беспокоило и не раздражало. Старайтесь сосредоточиться на представителях своего рода, отслеживайте ощущения и образы, которые у вас возникают во время проведения практики. В повседневной жизни для освобождения от кармических долгов рода вам необходимо оказывать помощь окружающим. Например, если у вас кармический блок одиночества, значит, вам необходимо помогать одиноким людям найти свою половинку, давать мудрые советы и подсказки в сердечных делах. Если у вас кармический блок в виде проблемы с деторождением, значит, нужно помогать в воспитании других детей, поддерживать женщин, которые готовятся стать матерью. Делайте шаги в материальном мире, чтобы пройти свою карму достойно и исправить ошибки своих предков.



Другие методы

В арсенале экспертов в области эзотерики большое количество практик, к примеру, тот же метод Рейки или Берта Хеллингера. Их подбирают, исходя из ситуации человека, а также его предпочтений. К примеру, кому-то проще придерживаться аскезы, другим — медитировать и читать мантры, третьим — использовать руны. Эти предпочтения также надо учитывать, ведь работа с родовыми проклятиями и так непроста, а если она еще будет усложнена тем, что человек не понимает сути практики, толку от нее будет еще меньше.



Как понять, что карма очищена?

Независимо от даты рождения, родовую карму надо очищать. Если в роду было много негатива, то даже у ребенка, который и не успел пока ничего сделать хорошего или плохого в реальном мире, будут проблемы со здоровьем, успеваемостью в школе, общении со сверстниками. И как только родовая карма будет очищена, они исчезнут словно роса на солнце. Это не означает, что человека засыпет всем тем, чему ему так не хватало в жизни, но то, что путь к успеху в любви и на работе будет открыт, это правда. Человеку станет легче жить, он вздохнет полной грудью, из его сердца уйдет негатив. Он почувствует себя птицей, которая вырвалась из клетки и взмыла в облака.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/mystery/n259509410.html