Казачий полковник Владимир Синяговский поздравил братьев-казаков
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем образования Кубанского казачьего войска.
"Уважаемый казаки, дорогие земляки! Примите искренние поздравления по случаю памятной даты – Дня Кубанского казачества!
История Кубанского казачества — это часть славного прошлого России, а также неотъемлемая составляющая настоящего и будущего нашего Отечества. Это символ мужества, беззаветной преданности идеалам казачества и самоотверженного служения Отчизне.
На протяжении многих лет казачество на Кубани является примером стабильности и безопасности, так как казаки Кубани с честью служат родной Земле, берегут и чтут свои традиции, передают их молодому поколению.
В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, достижения поставленных целей, безопасной службы и всесторонней поддержки. Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."