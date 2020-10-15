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Казачий полковник Владимир Синяговский поздравил братьев-казаков

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем образования Кубанского казачьего войска.

"Уважаемый казаки, дорогие земляки! Примите искренние поздравления по случаю памятной даты – Дня Кубанского казачества!

История Кубанского казачества — это часть славного прошлого России, а также неотъемлемая составляющая настоящего и будущего нашего Отечества. Это символ мужества, беззаветной преданности идеалам казачества и самоотверженного служения Отчизне.

На протяжении многих лет казачество на Кубани является примером стабильности и безопасности, так как казаки Кубани с честью служат родной Земле, берегут и чтут свои традиции, передают их молодому поколению.

В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, достижения поставленных целей, безопасной службы и всесторонней поддержки. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Общество

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