Не хватает актуальной информации о работе городской думы

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Прошло больше месяца с момента формирования гордумы Краснодара седьмого созыва, но так и не актуализировали страницу гордумы Краснодара на сайте администрации Краснодара.

Информация в разделе о Совете молодых депутатов гордумы Краснодара на странице сайта горадминистрации, не полная и в большинстве своей не актуальна.

Информация о депутатах в разделе «Порядок работы депутатов с избирателями на время карантина» на странице сайта горадминистрации устаревшая и не актуальная.

Информация о составах депутатских фракций в гордуме Краснодара и вовсе отсутствует.

Можно конечно, гордиться глобальным прорывом в запуске «кино» про заседания планёрок и горДумы Краснодара, но без актуальной полной базовой информации о гордуме Краснодара, это для избирателей не так актуально.

Источник: Телеграм