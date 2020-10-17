/Общество/

Не хватает актуальной информации о работе городской думы

Прошло больше месяца с момента формирования гордумы Краснодара седьмого созыва, но так и не актуализировали страницу гордумы Краснодара на сайте администрации Краснодара.

Информация в разделе о Совете молодых депутатов гордумы Краснодара на странице сайта горадминистрации, не полная и в большинстве своей не актуальна. 
Информация о депутатах в разделе «Порядок работы депутатов с избирателями на время карантина» на странице сайта горадминистрации устаревшая и не актуальная.
Информация о составах депутатских фракций в гордуме Краснодара и вовсе отсутствует.
Можно конечно, гордиться глобальным прорывом в запуске «кино» про заседания планёрок и горДумы Краснодара, но без актуальной полной базовой информации о гордуме Краснодара, это для избирателей не так актуально.

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Общество

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