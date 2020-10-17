Не хватает актуальной информации о работе городской думы(продолжение)

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Поинтересовались информацией о работе городской думы Новороссийска через официальный раздел на сайте администрации города-героя.

Размещен новый состав депутатского корпуса. Распределение по комитетам актуальное.

В разделе "План работы" можно ознакомится с деятельностью думы на октябрь. Много новой информации в рубрике "Новости".

А вот график приемов граждан депутатами нового созыва отсутствует. Видимо, еще не до него избранникам.

Совсем печально выглядит страничка о Совете молодых депутатов Новороссийска. Тут последняя новость от 8 мая текущего года. Состав Совета нового созыва найти тоже не удалось.

Так же как познакомится с документами управления делами думы. Удивитесь, но последний размещенный документ датирован 11 декабря 2019 года. Это не опечатка. Да-да, 2019.

Ряд депутатов чрезвычайно активно информируют о своей работе в социальных сетях. Но наверное, надо в первую очередь обратить внимание на официальный сайт представительного органа власти муниципалитета.

Например, нельзя найти планы работы комитетов думы. Хотелось бы узнать, какие актуальные вопросы готовятся к обсуждению, какие проекты документов переданы в работу депутатов. Каков состав фракций думы, что обсуждают и какие актуальные проблемы обсуждают.