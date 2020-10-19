ПЕРВЫЕ ШАГИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА КУРОРТА

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Не так давно возобновил свою работу молодежныи? совет при главе Геленджика. Так как нынешнии? год в России посвящен 75-летию Победы в Великои? Отечественнои? вои?не, первым шагом деятельности совета стала патриотическая акция, организованная совместно с городским телевидением.



Интересно, что выучили и прочитали стихотворения люди, которые в жизни занимаются совершенно далёкими от творчества делами. Среди чтецов были предприниматели, спортсмены, госслужащие и представители других сфер деятельности. Десять членов молодежного совета при поддержке @gelnovosti записали военные стихи, посвятив их ушедшим и ныне живущим ветеранам. Уже начался процесс монтажа, готовые видеоролики будут транслироваться в сети Инстаграм, а также в программах новостеи? телерадиокомпании «Геленджик».Интересно, что выучили и прочитали стихотворения люди, которые в жизни занимаются совершенно далёкими от творчества делами. Среди чтецов были предприниматели, спортсмены, госслужащие и представители других сфер деятельности.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик