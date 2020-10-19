/Общество/

ПЕРВЫЕ ШАГИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА КУРОРТА

Не так давно возобновил свою работу молодежныи? совет при главе Геленджика. Так как нынешнии? год в России посвящен 75-летию Победы в Великои? Отечественнои? вои?не, первым шагом деятельности совета стала патриотическая акция, организованная совместно с городским телевидением.

Десять членов молодежного совета при поддержке @gelnovosti записали военные стихи, посвятив их ушедшим и ныне живущим ветеранам. Уже начался процесс монтажа, готовые видеоролики будут транслироваться в сети Инстаграм, а также в программах новостеи? телерадиокомпании «Геленджик».
Интересно, что выучили и прочитали стихотворения люди, которые в жизни занимаются совершенно далёкими от творчества делами. Среди чтецов были предприниматели, спортсмены, госслужащие и представители других сфер деятельности.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Росстат приглашает проверить уровень статистической грамотности в онлайн-режиме и принять участие в ежегодном статистическом диктанте

Оперативные сотрудники ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю задержали гражданина, попытавшегося перебросить мобильные телефоны на территорию режимного учреждения

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за сентябрь 2020 года

Роналду и Месси не вошли в символическую сборную самых дорогих игроков мира

Убытки клубов НБА из-за пандемии коронавируса