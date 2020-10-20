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Парламент рассмотрит предложение Президента
В ближайшее время российский парламент рассмотрит проект федерального Закона «О Государственном совете Российской Федерации». С данной законодательной инициативой выступил Президент РФ. Предложение Владимира Путина входит во второй пакета законопроектов о реализации положений обновленной Конституции.
В соответствии с законодательной инициативой Президента Госсовет получит новые полномочия, функции и задачи. В его состав должны войти: председатель — Президент России, а также председатели правительства России, Совета Федерации, Госдумы, руководитель администрации президента и руководители высших исполнительных органов власти субъектов России.
- Законодательная инициатива, предложенная Президентом, важнейшая веха в развитии государственного строительства России, - считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Хочу обратить внимание, что в Госсовет должны быть включены лидеры парламентских партий, а также представители местного самоуправления. Это говорит о том, что создание новой государственной структуры, является прямым продолжением курса на развитие российской демократии. Уверен, что парламент одобрит инициативу Президента и внесет свои предложения, касающиеся, как структуры, так и целей и задач создаваемого Государственного Совета.