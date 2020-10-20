Парламент рассмотрит предложение Президента

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В ближайшее время российский парламент рассмотрит проект федерального Закона «О Государственном совете Российской Федерации». С данной законодательной инициативой выступил Президент РФ. Предложение Владимира Путина входит во второй пакета законопроектов о реализации положений обновленной Конституции.

В соответствии с законодательной инициативой Президента Госсовет получит новые полномочия, функции и задачи. В его состав должны войти: председатель — Президент России, а также председатели правительства России, Совета Федерации, Госдумы, руководитель администрации президента и руководители высших исполнительных органов власти субъектов России.