Бывает и такое... Но редко...

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Четыре человека претендуют на пост главы второго по величине города Пермского края - Березников. Нынешний глава города Сергей Дьяков заявку на участие в конкурсе подавать не стал.

Причины нежелания Дьякова вновь побороться за пост так или иначе связывают с усталостью. То ли его самого от десятилетнего руководства городом. То ли Дьяков осознал, что жители Березников могут устать от него, а потому надо уходить сейчас (во всяком случае, такие варианты предлагает "Коммерсант"). Хотя во втором варианте непонятно, почему вдруг осенило Сергея Петровича именно сейчас и с чего бы горожанам от него "устать"...

Напомним, в Березниках расположена штаб-квартира компании "Уралкалий". Сергей Дьяков до начала карьеры депутата пермского заксобрания и главы города работал в этой компании, был замгендиректора "Уралкалия".

В числе кандидатов - бывший замдиректора компании "Азот" (структура "Уралхима" в Березниках) Константин Светлаков. Конкуренцию ему составляют депутат гордумы Михаил Кузвесов, предприниматель Ренат Шайхенуров и экс-депутат думы Березников Владимир Жулдыбин.

Первый этап конкурса запланирован на 27 октября. Конкурсная комиссия должна будет отобрать как минимум двоих кандидатов.

Источник: Телеграм-канал