За пять лет число малоимущих в Ставропольском крае выросло больше чем на 50 тыс человек

/Общество/

Власти региона утвердили программу по борьбе с бедностью.

"Акценты" изучили этот официальный документ и нашли в нем много интересных цифр, которые не звучат на публичных мероприятиях, а предназначены, как говорится, для служебного пользования.

Так, например, в документе говорится, что уровень бедности с 2014 года по 2019 год вырос с 12,2 % до 14 %.

Численность малоимущих, то есть тех, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, в 2014 году была 340,8 тыс человек, а в 2019 году составила 393,7 тыс человек.

Дорожали товары и услуги первой необходимости, которые входят в прожиточный минимум (ПМ).

Так, в 2014 году величина ПМ в крае официально равнялась 6 тыс 956 рублей, а в 2019 году ПМ в регионе дорос до 9 тыс 235 рублей.

Отметим, что с 2013 года по нынешний день краем управляет губернатор Владимир Владимиров, который осенью 2019 года переизбрался на второй срок.

Источник: Телеграм-канал