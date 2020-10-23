Оформление откосов: идея для украшения окон

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Своевременно и качественно отделанные откосы окон помогают избежать многих проблем: образования конденсата на стеклах, появления плесени, потерь тепла, звукопроницаемости. Кроме того, оконный проем, при его грамотном оформлении, становится украшением интерьера, придавая ему эстетичный, завершенный вид.

О вариантах облицовки откосов снаружи и внутри квартиры читайте далее.

Оформление откосов окон

При замене старых окон на современные стеклопакеты нужно тщательно выбирать материал для отделки проемов. Ведь от него зависит:

срок службы поверхности;

устойчивость к механическим воздействиям (ударам створки);

ремонтопригодность;

сохранение эксплуатационных характеристик стеклопакета;

соответствие стилю помещения.

Самые привычные способы отделки оконной ниши — штукатурка, монтаж гипсокартона и установка пластиковых панелей. У этих вариантов есть преимущества, но хватает и недостатков, один из которых — несовместимость с интерьером. Так, к примеру пластиковые откосы неестественно смотрятся в помещении, оформленном в любом стиле, где в приоритете натуральные материалы. Оштукатуренные и окрашенные поверхности, так же как и конструкции из ГКЛ, хоть и не «удешевляют» интерьер, но и не становятся его украшением.

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Кирпич

При реализации скандинавского направления или индустриального лофта, кирпичные откосы будут как нельзя кстати. Если около оконное пространство выложено из этого материала, его нужно просто очистить и покрыть лаком (покрасить белой краской). Хорошо смотрится декоративный камень, имитирующий натуральный кирпич, но более разнообразный по цвету.

Дерево

Интерьер в классическом стиле с деревянными окнами подчеркнут откосы из шпонированных плит, МДФ или массива дерева. Такая конструкция обойдется недешево, ее сложно установить своими руками, однако шикарный, торжественный вид окна с деревянными откосами того стоит.

Керамическая плитка

Хорошо впишется в помещение, где не планируется использовать тюль или портьеры, например — в кухню или ванную комнату. Вариант необычайно практичный, а вместе с тем, необычный. Интересно смотрится нейтральная, не акцентная мозаика, а также небольшая плитка с восточным или скандинавским орнаментом.

Зеркала

Оформление откосов зеркалами — достаточно смелое решение. Такой вариант будет уместен в небольших помещениях с низким уровнем естественной освещенности. Зеркала визуально расширят пространство, добавят света, воздуха и элегантности.

Пробка

Используется для отделки оконных ниш домов в стиле кантри или этно. Оттенки золотистого, коричневого, бежевого добавляют тепла, создают атмосферу уюта и расслабления. Этот материал не только потрясающе эстетичен, но и практичен. Пробка долговечна, устойчива к механическим воздействиям и не требует особого ухода.

Если вы хотите создать в своем доме стильное пространство, не обделяйте вниманием оконные откосы. Ведь несмотря на свои небольшие размеры, они, при грамотном оформлении, смогут стать декоративной изюминкой интерьера.

Евгений Счастливый