/Общество/

Здесь родился легендарный бренд «Абрау-Дюрсо»

Депутат Госдумы Владимир Синяговский поздравил своих земляков, жителей села и работников завода с одноименным названием - Абрау-Дюрсо.

"Тепло и сердечно поздравляю весь коллектив и всех гостей с прекрасным праздником – 150 лет со дня учреждения у озера Абрау и речки Дюрсо по указу императора Александра II удельного имения Абрау-Дюрсо (ныне ЗАО «Абрау-Дюрсо»).

За небольшой по историческим меркам срок, предприятие превратилось в ведущего в России производителя игристых вин, получаемых классическим бутылочным и резервуарным способом. Именно здесь создавалась русская шампанская школа, в развитие который внесли огромный вклад как российские, так и французские специалисты. Здесь родился легендарный бренд «Абрау-Дюрсо».

Этот праздничный день традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. Всех объединяет в этот день любовь к общему делу, неравнодушие к сложившимся традициям.

Примите поздравления и пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения и оптимизма, осуществления самых смелых планов и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия. Мира и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

 

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Южное таможенное управление: за 9 месяцев 2020 года выявлено более 3,8 млн единиц контрафактной продукции

Фестиваль Робофест-онлайн стартовал в 65 регионах 

Студенты «Сириуса» отразили кибератаки на олимпийский стадион «Фишт»

Предстоящий съезд «Единой России» станет последним для многих избранных от неё депутатов Госдумы РФ

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, выпавшему из окна в Наро-Фоминском городском округе