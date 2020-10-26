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Депутат Госдумы Владимир Синяговский поздравил своих земляков, жителей села и работников завода с одноименным названием - Абрау-Дюрсо.

"Тепло и сердечно поздравляю весь коллектив и всех гостей с прекрасным праздником – 150 лет со дня учреждения у озера Абрау и речки Дюрсо по указу императора Александра II удельного имения Абрау-Дюрсо (ныне ЗАО «Абрау-Дюрсо»).

За небольшой по историческим меркам срок, предприятие превратилось в ведущего в России производителя игристых вин, получаемых классическим бутылочным и резервуарным способом. Именно здесь создавалась русская шампанская школа, в развитие который внесли огромный вклад как российские, так и французские специалисты. Здесь родился легендарный бренд «Абрау-Дюрсо».

Этот праздничный день традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. Всех объединяет в этот день любовь к общему делу, неравнодушие к сложившимся традициям.

Примите поздравления и пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения и оптимизма, осуществления самых смелых планов и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

