Наказы избирателей депутат принял в исполнению

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В Новороссийске детская площадка во дворе дома 173 по ул. Видова в плачевном состоянии. Игровые элементы устарели, но ещё могут послужить, а вот играть детям на неровной поверхности небезопасно.

В наказы-2021 включил этот двор. По просьбе жителей будем делать мягкое покрытие. На него заложено 300 тысяч рублей. Когда будут выполнены работы станет известно только после проведения конкурсных процедур УЖКХ города. Надеюсь, что никаких казусов не случится, и все положенные по депутатским наказам средства будут выделены из бюджета.

Георгий Середин