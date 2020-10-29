26 октября состоялось внеочередное заседание комитета думы по ЖКХ.

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Своими впечатлениями поделился депутат городской думы Новороссийска Георгий Середин.

"Вопрос был один: разработка проекта решения согласования депутатами изменений в генплан города. Скажу так, согласовали не все предложенные изменения, причина — несоответствие их действующему законодательству. Завтра состоится заседание Думы, на котором будет принято окончательное решение, после чего его опубликуют в открытых источниках."