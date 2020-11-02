Путин поручил продлить поддержку российского бизнеса

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Президент России Владимир Путин сообщил о решении продлить ранее принятый мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. По словам Владимира Путина, это поможет снизить и административную нагрузку на «десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, сохранит рабочие места и доходы людей».

Кроме того Владимир Путин считает, что на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо продлить на три месяца отсрочку по налогам и страховым взносам для пострадавших от пандемии отраслей.

«Не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца»,— отметил Владимир Путин.

Инициатива Президента получила оценку и одобрение у российских политиков. Так депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский считает, что «принимаемые меры не просто поддерживают российских предпринимателей, но и показывают, что у государства существует продуманная программа действий по сохранению экономического потенциала и социальной стабильности в ситуации борьбы с пандемией. Задача парламента оперативно реагировать на возникающие проблемы и законодательно поддержать инициативы Президента».

Источник: http://gosnovosti.com/2020/10/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81/