Реализацию национальных проектов - под депутатский контроль!

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В Новороссийске в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел рабочую встречу с председателем городской думы Александром Шаталовым.

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы организации работы комитетов городской думы, которые только сформированы после единого дня голосования. Проработан план совместной работы по реализации национальных проектов, а также партийных проектов "Единой России" на территории муниципального образования город-герой Новороссийск.