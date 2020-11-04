Андрей Фонарев: Мысли вслух о происшедшем...(октябрь)

/Общество/

??Депутаты Новороссийска завернули проект Генерального плана города-героя, предложенный главой. 17 парламентариев не согласились с изменениями зон застройки. Напомним, что новый состав думы избран 13 сентября этого года с нарушениями и скандалами.

??Розыск новороссийского адвоката Корсуворова дал результат. Обвиняемый в преступлениях сопровожден в СИЗО. Он теперь рядом с местным эссером Ерохиным, который был задержан в администрации в кабинете Ворониной(зам. главы) за вымогательство.

??Сводки оперативных штабов все больше напоминают военную хронику. Очень тревожно. Рост заболеваемости коронавирусом продолжался весь месяц. И на плато мы так и не вышли. Все это сопровождается проблемами с госпитализацией и наличием/отсутствием необходимых лекарств в аптеках/больницах в Анапе, Новороссийске, Туапсе, Крымске.

??К сожалению, не обошлось без потерь. Светлая память всем жертвам пандемии!

??В Новороссийске вернулись к проблеме местных рыбаков, у которых полтора года назад забрали единственный выход в море на маломерных судах. Инициатором круглого стола стала редакция "Новой газеты Кубани". Рекомендуем на сайте газеты познакомится с комментариями читателей. В чиновничьих кабинетах ни как не хотят повернуться к людям, у которых это не только хобби, но и промысел для семьи.

??День комсомола вернул воспоминания молодости. Наверно, они схожи с эмоциями участников фестиваля "Большая перемена". Форум напомнил комсомольские съезды в Кремлевском дворце. Такой сгусток молодежной энергии, идей и веры в лучшее будущее.