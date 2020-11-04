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Наталья Костенко: Детский отдых нуждается в поддержки...

Депутат Госдумы России Наталья Костенко вместе с вице-губернатором родного Краснодарского края разрабатывает меры по спасению детских лагерей региона — из-за пандемии в этом году приехало вшестеро меньше детей, чем в прошлом.

Теперь Наталья Костенко проконтролирует план, разработанный местными и федеральными специалистами: будет создан федеральный реестр учреждений, имеющих право на адресную поддержку, затем предоставлены кредиты с субсидируемой из бюджета ставкой, а после за счет бюджета лагеря загрузят по максимуму.

По крайней мере, так все планируется сделать, Костенко уверяет, что все разработано по ее инициативе.

Минэкономразвития, Минпросвещения и профильные комитеты поддерживают этот алгоритм.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Общество

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