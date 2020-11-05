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ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-ПРИЕМ ГРАЖДАН

В четверг, 5 ноября, депутат Госдумы Владимир Синяговский провел онлайн-прием граждан для жителей Геленджика. К депутату обратился местный житель с просьбой помочь обустроить тротуар по улице Островского между двумя массивами многоквартирных домов. Выслушав заявителя, Синяговский дал поручение помощникам направить письма в профильные подразделения администрации города.

«Наша задача - сделать жизнь людей лучше, даже в таких, казалось бы, незначительных вопросах. Маленькие улочки -это изюминки городов. Чем аккуратнее и красивее они будут обустроены, тем больше они будут радовать жителей. Вы только представьте, с каким настроением они будут возвращаться домой через благоустроенные и озелененные скверы», - отметил депутат.

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Категория: Новости / Общество

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