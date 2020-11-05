ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА ИЗ ПОСЕЛКА АФИПСКИЙ ПРИШЛА НА ОНЛАЙН-ПРИЕМ К ВЛАДИМИРУ СИНЯГОВСКОМУ

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в четверг, 5 ноября, провел очередной онлайн-прием граждан. Жительница поселка Афипский Северского района Краснодарского края подняла вопрос о необходимости расселения многоквартирного дома по ул. Комсомольская, в котором она проживает.

Восьмиквартирный дом в аварийном состоянии. С 2012 года его жильцы борются за право переселения в благоустроенное жилье.

Владимир Синяговский подготовил запрос на имя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Проблема взята парламентарием на личный контроль. «Пути решения будут найдены», - сказал депутат.