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ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА ИЗ ПОСЕЛКА АФИПСКИЙ ПРИШЛА НА ОНЛАЙН-ПРИЕМ К ВЛАДИМИРУ СИНЯГОВСКОМУ

Депутат Госдумы Владимир Синяговский (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в четверг, 5 ноября, провел очередной онлайн-прием граждан. Жительница поселка Афипский Северского района Краснодарского края подняла вопрос о необходимости расселения многоквартирного дома по ул. Комсомольская, в котором она проживает.

Восьмиквартирный дом в аварийном состоянии. С 2012 года его жильцы борются за право переселения в благоустроенное жилье.
Владимир Синяговский подготовил запрос на имя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Проблема взята парламентарием на личный контроль. «Пути решения будут найдены», - сказал депутат.
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Категория: Новости / Общество

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