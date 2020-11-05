Владимир Синяговский: Доверие граждан - это самая важная благодарность в работе депутата любого уровня...

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы в рамках региональной недели 3 ноября провёл очередной приём жителей города Краснодара.

Уже традиционно, тематика вопросов разнообразна, начиная от вопросов здравоохранения и образования, заканчивая вопросами таможенного контроля.

Так, например, Вячеслав обратился к депутату с просьбой оказать содействие в госпитализации. Приём и назначение нескольких нескольких врачей не давали желательного результата, и в итоге, потребовалась госпитализация. Владимир Синяговский незамедлительно отреагировал на просьбу и помог решить вопрос положительно.

С вопросом о таможенном контроле и о возникших сложностях к Владимиру Синяговскому обратился Александр. Дело в том, что его автомобиль оформлен на гражданина Российской Федерации, а само транспортное средство ввезено и растаможено в Армении. Сложность возникла именно в получении Паспорта транспортного средства российского образца. Депутат Владимир Синяговский связался со специалистами и оказал подробную консультацию по данному вопросу и путям решения возникшего вопроса.

Также на приеме были затронуты вопросы транспортного сообщения и дошкольного образования в городе Краснодаре.

По последней тематике жители города Краснодара пришли к депутату со словами благодарности. Совсем недавно представители родительского комитета детского сада 109 обратились к депутату Владимиру Синяговскому с просьбой оказать содействие в приобретении мебели в ясельную группу, а именно требовались уличные банкетка и стол для занятий в группе. В короткие сроки мебель была изготовлена и подарена детскому саду. Слова искренней признательности и радости пришли выразить родители.

*Я всегда безмерно рад помочь каждому, кто пришёл ко мне и обратился с просьбой по любому вопросу. Считаю работу с избирателем, с жителями Кубани своим основным долгом и главной задачей. Ведь доверие граждан - это самая важная благодарность в работе депутата любого уровня