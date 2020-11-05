Депутат от "Единой России" Владимир Синяговский принял участие в приеме граждан

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел 2 ноября онлайн-прием граждан, в рамках которого ответил на вопросы жителей и взял под личный контроль обращения граждан.

Парламентарий с избирателями общался в режиме видеоконференции, что обусловлено требованиями Роспотребнадзора.

В ходе приема депутат выслушал обращение жителей города Новороссийска, которые являются собственниками квартир, расположенных в многоквартирном доме по улице Куникова. Их проблема заключается в том, что дом разделен на две половины, одна часть подъездов из которого обслуживается управляющей компанией НУК, а вторая выбрала форму управления через ТСЖ.

В связи с этим возникли проблемы взаимодействия с краевым фондом капитального ремонта многоквартирных домов, а также не могут найти компромисс для решения вопросов текущей эксплуатации дома.

Владимир Синяговский дал поручение помощникам связаться со структурами городской администрации для детального уточнения проблем дома по улице Куникова. Ход решения вопроса депутат поставил на личный контроль.

Обращение долгожителя Туапсинского района касается в отсутствии водоснабжения в жилом доме. При этом в ста метрах от этого домовладения уже проведен водопровод.

Владимир Синяговский незамедлительно дал поручения оказать содействии в решении актуальной проблемы заявителя во взаимодействии с местной властью.