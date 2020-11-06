Владимир Синяговский: Реализацию национальных проектов - под депутатский контроль!

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В Новороссийске в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел рабочую встречу с председателем городской думы Александром Шаталовым.

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы организации работы комитетов городской думы, которые только сформированы после единого дня голосования. Проработан план совместной работы по реализации национальных проектов, а также партийных проектов "Единой России" на территории муниципального образования город-герой Новороссийск.

«В Краснодарском крае реализуется 11 нацпроектов, которые призваны к 2024 году кардинально улучшить бизнес-климат и достичь экономического роста. На эти цели выделено 1,89 трлн руб., из которых 56,3 млрд руб. — федеральное финансирование. Все нацпроекты важны, но приоритетными можно назвать те, которые качественно отражаются на благополучии населения. Это "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда", которые влияют на все сферы жизни граждан.В 2019 году на реализацию 48 региональных проектов в рамках 11 национальных на Кубани потратили в общей сложности 24 млрд рублей. Уже сейчас заметны первые результаты, которые говорят о положительной динамике реализации», отметил Владимир Синяговский.