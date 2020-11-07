Несмотря на многолетнее сопротивление властей Новороссийска, многодетной матери дали квартиру

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Женщине, воспитывающей пять детей, среди которых два инвалида, пришлось просить вмешательства депутата Госдумы и прокуратуры.

В сентябре многодетная мать Наталья Устименко из Новороссийска обратилась к депутату Наталье Костенко. Она рассказала, болезнь одного из ее детей входит в перечень тяжелых форм хронических заболеваний при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. А семья Устименко проживает в одной квартире с другими семьями, с которыми ведет раздельное хозяйство.

Женщина стояла на очереди как малоимущая и нуждающаяся в улучшении жилищных условий, а с учетом болезни ребенка могла претендовать на предоставлении квартиры в убыстренном порядке.

Несмотря на это, как сообщила Наталья Устименко депутату, с 2015 года сотрудники администрации Новороссийска препятствовали постановке ее семьи на учет: отказывали в приемке документов, уверяли, что жилье им не положено, не предоставляли официальных документов.

В феврале 2020 года многодетная мать через суд добилась постановки на учет в очереди. Однако 14 сентября вице-мэр Новороссийска Светлана Калинина официально отказала Наталье Устименко в реализации внеочередного права при предоставлении квартиры в соцнайм.

В итоге многодетная мать пожаловалась депутату Госдумы Наталье Костенко. В результате обращения и протеста прокуратуры на решение администрации города, поставившей семью в очереди на жилье за номером 6006, многодетной семье 5 ноября выдали ключи от квартиры. Квартира в новом доме и хорошем месте.

«Очень жаль, что чиновники на местах упорно пытаются вольно трактовать законодательство, препятствуя реализации прав граждан. Хорошо, что в таких ситуациях четко срабатывает Прокуратура Краснодарского края. Надеюсь, они предпримут все необходимые профилактические действия как минимум в администрации Новороссийска. Нужно не проходить мимо таких ситуаций, чтобы закон работал четко без каких-либо изъятий и подмен. Это задача совместная как депутатов, правоохранительных, контролирующих органов, так и общества», - прокомментировала Наталья Костенко.

От редакции Лента - Решение вопроса многодетной семьи из Новороссийска состоялось, благодаря взаимодействию депутатов Госдумы от Краснодарского края между собой. По просьбе Натальи Костенко к проблемы подключился Владимир Синяговский, который и провел убедительную разъяснительную работу с чиновниками. Надо отдать должное, администрация Новороссийска услышала рекомендации и оперативно выдали ключи многодетной семье от квартиры.

Источник: https://yasnonews.ru/news/obchestvo/nesmotrya_na_mnogoletnee_soprotivlenie_vlastey_novorossiyska_mnogodetnoy_materi_dali_kvartiru/