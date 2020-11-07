Кубанские парламентарии 6 ноября выступили с предложением изменить ряд федеральных законов

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Оказалось, больше всего депутатов ЗСК волнует вопрос реализации алкогольной продукции. С 2016 по 2019 год нарушения правил реализации спиртосодержащей продукции были выявлены в 200 объектах торговли и общественного питания.

Поправки в законодательство о правилах продажи алкогольной продукции инициирует депутат Госдумы Владимир Синяговский, работая по наказам избирателей Новороссийска (от ред.)

Юрий Бурлачко напомнил, что фальсификат – это угроза жизни и здоровью людей, а еще это наносит ущерб экономике края. Таким образом депутаты предлагают скорректировать закон так, чтобы недобросовестные продавцы не могли получить лицензию. К слову, получить лицензию на торговлю алкоголем и так не самая простая затея. Но на данный момент те, кто не слишком озабочен качеством реализуемой продукции, с этим справляется. По крайней мере так считают наши депутаты.

Источник: @Кубанская телега