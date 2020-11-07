Сергей Алтухов: Это будет эффективной и действенной мерой...

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В пятницу, 6 ноября прошёл Совет законодателей Краснодарского края в режиме видеоконференции, на котором депутаты обсудили предложенные изменения в федеральное законодательство.

В работе совета приняли участие председатель ЗСК края Юрий Бурлачко, сенаторы Владимир Бекетов, Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы РФ, Законодательного собрания Краснодарского края, местного самоуправления Кубани.

По инициативе депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Владимира Синяговского в частности внесен на рассмотрение законопроект, связанный с гос. регулированием оборота алкогольной продукции путём ужесточения требований при выдаче лицензии на производство и оборот такой продукции.

С таким требованием обратились избиратели на приемах граждан.

«Это будет эффективной и действенной мерой пресечения для изготовителей и продавцов фальсифицированного алкоголя, позволяющей не допускать таких правонарушений,» - отметил зам. председателя ЗСК Сергей Алтухов.

Еще одним законопроектом законодатели предлагают увеличить размер санкций, в порядке установления повышенных штрафов по обороту фальсифицированного алкоголя. «Наша задача — не собрать побольше штрафов, а предотвратить оборот некачественной продукции в регионе,» - сказал Владимир Синяговский.

Источник: Инстаграм