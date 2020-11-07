Владимир Синяговский: Общественники являются движущей силой в гражданском обществе...

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7 ноября в рамках региональной недели состоялась встреча депутата Государственной Думы, члена фракции "Единая Россия" Владимира Синяговского с представителями НКО. В разговоре об участии общественников в реализации национальных проектов приняли общественники Новороссийска, Геленджика и Славянского района.

"День Октябрьской революции 1917 года, является памятной датой России и отмечается в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", - отметил депутат Госдумы, - Октябрьская революция открыла новую эпоху в развитии человечества, претворила в жизнь такие основополагающие принципы, как право наций на самоопределение, уважение к людям труда, социальную справедливость. Прошедшее со времён революции столетие ни у кого из нас не оставили сомнений в пагубности противостояния сограждан – жителей одной страны, они доказали, что ни трудности, которые переживает государство, ни политические противоречия не должны приводить к тому, чтобы социальные проблемы решались путём насилия и гражданских конфликтов."

Активисты общественной организации "Мир без границ" поделились опытом организации работы волонтеров в период пандемии. С их помощью разнесли более 1600 пакетов с продуктами, медикаментами и дезсредствами.

Подробно обсудили ход проведения в режиме-онлайн фестиваля "КТК - талантливым детям". Владимир Синяговский высказал слова благодарности в адрес руководства Каспийского трубопроводного консорциума за внедрение новых форм поддержки талантливых детей.