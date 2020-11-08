Владимир Синяговский: Мусорную реформу нужно проводить энергичнее...

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За год в России выбрасывают 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Почти половина — органический и пищевой мусор, 17 процентов — бумага и картон, пластиковые отходы составляют 12 процентов, то есть практически три миллиона тонн.

Большую часть твердых бытовых отходов можно было бы переработать, но пока около 90 процентов отправляются на гигантские полигоны, где разлагаются. Совсем недавно наша страна озаботилась так называемой «мусорной» проблемой.

Первым шагом по сокращению гигантских свалок стало введение системы раздельного сбора мусора. В соответствии с мусорной реформой в Краснодарском крае предполагается, что на переработку будет отправляться около 70 процентов коммунальных отходов. Одним из лидеров в этом направлении оказался Сочи.

По мнению депутата Государственной Думы Владимира Синяговского в вопросах внедрения раздельного сбора мусора в Туапсинском избирательном округе наиболее продвинулись в Геленджике. "В городе-курорте практику раздельного сбора начали на Набережной еще несколько лет назад, - отметил депутат в беседе с председателем городской думы Михаилом Димитриевым, - У Геленджика есть все условия, чтобы в крае стать передовой территорией в современном подходе к бытовому мусору в рамках утвержденной Губернаторов края программы."

Депутат выразил готовность оказать муниципалитету всяческое содействие, в том числе и в разъяснительной работе с населением.