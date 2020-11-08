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Все дороги ведут в храм...

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с епископом Геленджикским и Новороссийским Феогностом.

Обсудили вопросы строительства кафедрального собора в Новороссийске. Камень в основание храма на Малой земле заложили Патриарх Кирилл и в то время бывшие Губернатор Кубани Александр Ткачев и  глава города-героя Новороссийска Владимир Синяговский.

На встрече определили план ближайших действий для активизации стройки, меры помощи подрядной организации.

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Категория: Новости / Общество

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