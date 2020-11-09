/Общество/

5 ноября прошел сход жителей дома 169 по ул. Видова

Поводом стало начало отопительного сезона. В доме 169 — ТСЖ.

Люди были крайне удивлены, когда поставщик тепла выставил им долг в 3 млн рублей. Жильцы не согласились с такой суммой, подали иск о том, что услуга оказывалась им некачественно. Суд встал на сторону граждан. В итоге по решению суда долг значительно сократился, но люди собираются бороться дальше, до полного списания задолженности.
"Жители переживали, что из-за всех этих разбирательств им не дадут отопление. Попросили моей помощи, - поделился депутат городской думы Георгий Середин. - Результатом совместной работы стало то, что сегодня началась продувка системы, и совсем скоро радиаторы в квартирах людей начнут отдавать тепло."
А в ваших квартирах уже потеплело?
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Категория: Новости / Общество

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