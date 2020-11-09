5 ноября прошел сход жителей дома 169 по ул. Видова

Люди были крайне удивлены, когда поставщик тепла выставил им долг в 3 млн рублей. Жильцы не согласились с такой суммой, подали иск о том, что услуга оказывалась им некачественно. Суд встал на сторону граждан. В итоге по решению суда долг значительно сократился, но люди собираются бороться дальше, до полного списания задолженности.

"Жители переживали, что из-за всех этих разбирательств им не дадут отопление. Попросили моей помощи, - поделился депутат городской думы Георгий Середин. - Результатом совместной работы стало то, что сегодня началась продувка системы, и совсем скоро радиаторы в квартирах людей начнут отдавать тепло."

А в ваших квартирах уже потеплело?