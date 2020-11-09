Галина Ташматова: Кубань от смены статуса «Сириуса» ничего не теряет...

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В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. По мнению политобозревателя Галины Ташматовой, территория образовательного центра "была и остается федеральной по сути", и от смены ее статуса регион ничего не теряет и не приобретает.

— С самого начала создания Имеретинского кластера он никогда не рассматривался как часть Краснодарского края, как то, что ему принадлежит. Там сильны были московские тенденции, и окормлялся он исключительно столицей. И чего-то нового за это время не случилось.

Краснодарский край от смены статуса «Сириуса» ничего не теряет и не приобретает: территория была и остается федеральной по сути. Просто сначала было принято решение, а теперь под него подтягивают механизм. Если будут создавать местные органы управления, или, как теперь говорится в Конституции, публичной власти, то, скорее всего, это будет делаться на паритетных началах: нужны «рабочие лошадки», которые хорошо знают местные традиции, умеют работать. Как ни крути, Сочи и Имеретинка – самые многонациональные территории Кубани. Поэтому какую-то часть возьмут из местных, чтобы работали, а какую-то часть – свадебных генералов из Москвы. Причем последних будет больше, чтобы «контрольный пакет акций» был в федеральных руках.

Источник: @ЦентрЮг