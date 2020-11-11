Врио главы Минстроя намерен ежегодно обеспечивать жильём 5 млн россиян

Временно исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин видит своей основной задачей обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 миллионов граждан каждый год.

Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы во время рассмотрения его кандидатуры на данный пост.

Файзуллин напомнил, что задачи, стоящие перед строительной и жилищно-коммунальной отраслями, были обозначены ранее в национальных целях РФ. По его оценке, первоочередной задачей в данной сфере должно стать повышение уровня строительства жилья.

Врио министра также сообщил, что законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве будет внесён в нижнюю палату парламента уже до конца текущей недели. В документе прописано создание публично-правовой компании.

9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта. Сегодня в Госдуме проходит процедура утверждения новых представленных кандидатов на эти посты.

В случае утверждения кандидатур, представленных председателем правительства Михаилом Мишустиным, им предстоит работать в первую очередь над реализацией поручений президента РФ. О этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.