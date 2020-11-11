Новороссийские депутаты активно работают в округах

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9 ноября прошел сход с жителями во дворе д. 214 по ул. Видова с участием депутата городской думы Георгия Середина.

На встрече присутствовал Авакян Артур, заместитель главы Приморского района, начальник отдела ЖКХ и БГ.

Основной вопрос: расчистка водоотводного канала, который проходит за домом. Эта территория мало того, что заросла, она превратилась в свалку.

"В следующий понедельник с помощью трактора всё там вычистим. Работы будут организованы администрацией и мной.

Жители дома 220 попросили установить дополнительную лавочку у подъезда. Сделаем," - отметил депутат.

УК "Репино" по просьбе жильцов завезла землю для палисадников. Теперь требуется установить ограждение, иначе дожди всё смоют.

Возле ГСК нужен фонарь — людям темно возвращаться домой.

"Освещение сделаем вместе с администрацией. Также возле гаражей образовалась глубокая яма. Всё потому, что бетонирование выполнили без уклона: вода скапливается и размывает дорогу. Данная проблема требует комплексного подхода. Заниматься ей будем совместно с собственником участка," - рассказал Георгий Середин.