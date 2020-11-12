Виды и использование вакуумной техники

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В настоящее время присутствует немало отраслей, которые не обходятся без вакуумного оборудования.

К данной категории можно отнести немало приборов разного назначения. Популярность легко объяснить их огромным потенциалом и многочисленными преимуществами.

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Вакуум для аэрации

Речь идет о всевозможных аэраторах, оснащенных компрессорными устройствами. Оборудование может быть поверхностным, передвижным или погружным. Выбор будет зависеть от эксплуатационных условий.

К примеру, для почвенной аэрации применяются аэраторы поверхностного типа. Устройства состоят из одной либо нескольких воздуходувок. Как правило, такие агрегаты находятся по краям системы и соединяются специальной арматурой. Трубки от них располагаются на определенную глубину, чтобы насыщать грунт кислородом.

При аэрации используются разные варианты приборов. Главное правильно определиться с модификацией. Если речь идет о неглубоких водоемах, можно использовать погружные агрегаты. Они подсоединяются к компрессору, расположенному на суше. Что позволяет качественно выполнять аэрацию с равномерным распределением кислорода по всей глубине водоема.

Вакуум для прессования

Такие установки используются для изготовления и прессования изделий при определенном давлении. Сюда стоит отнести самые разные системы, которые могут применяться при производстве продукции из пластика или древесины, материалов для отделки и строительства.

Как правило, прессовальное вакуумное оборудование состоит из следующих элементов:

рабочей поверхности с вибропрессом;

корпусной части с крышкой;

подводных каналов;

прессующего устройства.

Управление прессованием может осуществляться в ручном режиме, а также при использовании пульта. Выбор агрегатов зависит от сырья и заготовок.

Вакуумная техника в лабораториях

Такое оборудование применяется для выполнения самых разных процессов. Может иметь вид отдельных агрегатов или входить в общую систему. К первой категории можно отнести печи, термокамеры и прочие приборы, а ко второй – вакуумные системы, используемые для термообработки материалов.

Евгений Счастливый