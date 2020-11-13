На улице Островского в Северской продолжаются преобразования с участием ТОС

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Улица Островского в станице Северской когда-то имела подмоченную репутацию – во время проливных дождей «островитян» подтапливало. Вода заходила в огороды, постройки… Продать здесь недвижимость было практически невозможно, пока капитально не почистили русло реки и впадающие в нее ерики.

Достаточно длинная, на 90 домовладений, улица Островского давно нуждалась в благоустройстве. Старожилы помнили ее еще довоенной, а во время оккупации в некоторых домах квартировали захватчики. За десятилетия на улице вымахали огромные деревья, обсыпались и заилились кюветы, давно не ремонтировался тротуар.

Преображения начались после того, как за дело взялась квартальная Наталья Павловна Панина (на фото). К приезду корреспондента «Зорь» с Островского грузовик вывозил гору веток, а местные жители с лопатами и граблями зачищали кюветы напротив своих домовладений. На вопрос, кто здесь главный, дружно показали на квартальную. С приходом целеустремленной и активной Натальи Павловны заросшая и неухоженная улица стала расцветать. Наталья Панина, энергично жестикулируя, рассказала о проделанных работах и планах по благоустройству улицы.

– На нашей улице начались большие преобразования. Главная задача – очистить русло реки. С этой просьбой мы обратились во все инстанции, в том числе и к депутату Государственной Думы Владимиру Ильичу Синяговскому. Рытье кюветов завершили, за что хотим поблагодарить администрацию Северского поселения. После ливней на следующий день дорога уже сухая. Люди уже не боятся покупать здесь землю и строить дома.

И еще! Начали реконструкцию тротуара. Начиная от поворота с улицы Пушкина часть тротуара уже отремонтирована. Надеемся, что тротуар на следующий год будет доделан, а жители не будут спотыкаться в тёмное время суток. Благодаря главе района Адаму Джариму руководство Кубаньэнерго наконец услышало нас. Все большие деревья под линиями электропередач были обрезаны, ветки вывезены на свалку. Большую работу провели по уличному освещению и ремонту мостов. Мы тоже участвовали в покраске ограждений моста. А по освещению мы просим добавить нам фонарей на темных участках. Люди видят эти изменения и принимают участие в благоустройстве своей улицы.

В планах Натальи Паниной и активных «островитян» – построить здесь детскую площадку. А для взрослых можно теннисные столы поставить.э Почему нет? С такой квартальной – легко!

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/na-ulice-ostrovskogo-v-severskoj-prodolzhajutsja-preobrazovanija-s-uchastiem-tos-47089/