Как выбрать хороший кухонный нож

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Многие хозяйки большое внимание уделяют выбору посуды для приготовления и сервировки блюд, но при этом забывают про значимость кухонного ножа.

Довольно часто хозяйки покупают дешевые ножи, что приводит к сложностям в процессе разделки мяса, нарезки хлеба и других банальных операций.

Выбор кухонного ножа — не менее ответственный шаг, чем выбор кухонной мебели и посуды. От его качества зависит скорость и легкость разделки мяса, нарезки овощей и других вещей в процессе приготовления еды. На сайте bestblades.ru представлен большой выбор ножей из высокопрочной стали, керамических сплавов и титана. Все ножи высокого качества, но как выбрать именно тот, который необходим для кухни.

Материал

В магазине ножей вы найдете три материала, из которых изготовлены лезвия: сталь, титан и керамика. Каждый материал имеет свои плюсы и недостатки.

При выборе стального ножа важно уточнить из какой марки стали он сделан. Оптимальный выбор — покупка ножа из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Этот сплав длительное время сохраняет остроту и не подвержен коррозии. Также на рынке есть углеродистые сплавы, они долго сохраняют остроту, но подвержены коррозии, ножи из нержавеющей стали не боятся влаги, но быстро тупятся.

Керамические ножи постепенно набирают популярность, но многое зависит от качества производства. К плюсам керамического ножа стоит отнести прочность, остроту и невосприимчивость к коррозии. Из минусов выделим отсутствие возможности самостоятельной заточки и опасность повреждения лезвия в случае падения.

Титановые ножи самые дорогие из представленного рейтинга. Вопрос с переплатой остается открытым, так как по характеристикам он не превосходит качественный нож из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Из главных плюсов титанового ножа можно выделить небольшой вес, долговечность, остроту и устойчивость к царапинам. Из минусов: высокая цена.

Для удобной работы на кухне необходимо 2-3 вида ножей. Оптимальный набор: универсальный или поварской нож, нож для нарезки и филейный. Такой комплект подойдет для разделки рыбы, нарезки мяса, овощей, хлеба.

Евгений Счастливый