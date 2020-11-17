Не стало экс-директора ГУП «Крайводоканал» Бориса Васильевича Устенко

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15 ноября 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни на 84-м году ушел из жизни бывший директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайводоканал» Борис Васильевич Устенко.

Борис Васильевич внес неоценимый вклад в развитие водопроводного комплекса Кубани, осуществление природоохранных мероприятий и создание чистой экологической обстановки в крае. Он навсегда войдет в когорту лучших управленцев жилищно-коммунальной сферы региона, которых по праву можно назвать новаторами, энтузиастами и людьми, умевшими воплощать самые смелые идеи. При его управлении был запроектированы и построены многие объекты водоснабжения и водоотведения Краснодарского края, в том числе и Троицкого группового водопровода, крупнейшего водоснабжающего предприятия на Юге России.

Более 50 лет Борис Васильевич проработал в отрасли ЖКХ. Он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и друзей, был хорошим наставником, профессионалом высокого класса, служил ярким примером в работе и жизни для своих близких.

Борис Васильевич Устенко родился в станице Саратовской Краснодарского края в 1937 году. В 1967 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности Водоснабжение и канализация, присвоена квалификация инженера-строителя.

Его вклад в развитие региона был отмечен многочисленными наградами, в том числе медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, «Ветеран труда». Удостоен почетных званий «Заслуженный работник ЖКХ России» и «Заслуженный работник ЖКХ Кубани».

«Работал с Борисом Васильевичем Устенко в ГУП «Крайводоканал», в период с 2000 по 2002 годы. Он руководил предприятием в должности генерального директора и первого заместителя генерального директора. Борису Васильевичу удавалось совмещать профессиональные качества лидера и управленца с человеческим и душевным подходом к решению бытовых и житейских нужд подчинённых работников. Никогда не проявлял черствости, раздражительности и равнодушия. Всегда давал возможность оступившимся исправиться и проявить свои лучшие качества, отстаивал на всех уровнях интересы коллектива, поэтому и пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. Уход из жизни Бориса Васильевича Устенко — это невосполнимая утрата не только для нашего региона, но и для страны в целом. Его знания и опыт десятки раз помогали руководству Краснодарского края успешно решать проблемы водоснабжения и водоотведения, к нему за консультациями и помощью обращались из других регионов и стран, он достойно выполнял поручения родины за рубежом, в развивающихся странах, определяя стратегию добычи и подачи питьевой воды. Мы склоняем головы и скорбим вместе с близкими нашего наставника и соратника — Бориса Васильевича Устенко», — отметил Виталий Пергун, начальник управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

«С 1975 года работал под руководством Бориса Васильевича Устенко. Это деловой, культурный, сильный, образованный в разных областях человек, с чувством юмора, встречи с ним всегда приятны. Научил меня мыслить глобально и не забывать о мелочах. О таких, как он, говорят: человек, сделавший себя сам. Талантом, упорством, волей и любовью к жизни. Жители Краснодарского края всегда будут помнить Бориса Васильевича как талантливого руководителя и организатора, честного и принципиального человека, верного и надежного товарища. До последней минуты он сохранял силу духа и волю к жизни. Вечная память этому прекрасному человеку, так много сил и душевного тепла отдавшему людям!», - поделился Владимир Поливара, начальник РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Борис Васильевич до последних дней не оставался в стороне, принимая активное участие в общественной жизни региона. Все, кто работал с ним, все, кто знал его, надолго сохранят о нем добрую память. Коллектив ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выражает искренние соболезнования.

Источник: пресс-секретарь управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК "Кубаньводкомплекс"