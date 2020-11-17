Наталья Киселёва: Ялте не везет с мэрами: они часто меняются

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Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил гендиректору «Массандры» Янине Павленко подать документы на конкурс по замещению должности мэра Ялты, ставшей вакантной после смерти Ивана Имгрунта.

Павленко известна как руководитель на винзаводах «Массандра» и «Новый свет», однако опыта управления муниципалитетом у нее нет, отмечает политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселёва:

— То, насколько эффективно Павленко управляла винзаводами, нельзя оценить однозначно. Мы знаем, что под ее руководством предприятия перестали быть государственными, перешли в частные руки. Стало ли заводам от этого лучше, должны оценивать в первую очередь их работники. Что же до муниципальной власти, то опыта в этой сфере у Павленко нет.

Понятно, что сегодня власти региона довольно трудно найти опытного кандидата на пост мэра, но он должен обладать хотя бы карьерным ростом в этой отрасли. Человек должен разбираться в своей работе, иначе трудно будет не только муниципалитету, но и самому человеку тоже. Уже ясно, что остальные кандидаты на пост мэра будут чисто техническими.

Губернатор свое слово сказал заранее, иначе зачем тогда вообще это озвучивать? Уверена, что конкурсная комиссия это мнение учтет. Ялте не везет с мэрами: они очень часто меняются. И хоть были на Имгрунта нападки со стороны жителей, он все же запомнился в положительном ключе. Хочется надеяться, что в этот раз городу повезет. Остается пожелать Павленко успехов, и удачи – Ялте.

Источник: @ЦентрЮг