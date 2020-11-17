На Кубани ночью мокрый снег

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 18 ноября 2020 года.

По Краснодарскому краю: переменная облачность. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; утром и днем 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+1°, днем +2…+7°.

На Черноморском побережье: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +6…+11°.

По Краснодару: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…0°, днем +4…+6°.

По Сочи: переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +10…+15°. В предгорной зоне температура воздуха ночью 0…+5°, днем +5…+10°.

За прошедшие сутки на реках Черноморского побережья наблюдались кратковременные подъёмы уровней без достижения неблагоприятных отметок.

Температура воды у берегов Черного моря +15…+17°, Азовского моря +7…+10°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"