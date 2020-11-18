В Геленджике начали снос строений, которые десятки лет загораживали вид на море

/Общество/

В самом центре геленджикской набережной сохранился пятачок с кафешками из 90-х годов.

Их, конечно, периодически реставрировали, но этому участку курорта красоты строения не добавляли, а, напротив, закрывали вид на море и сужали пешеходную зону.

С предпринимателями, чьи строения загораживают вид на море, нашли общий язык, они дали согласие на снос объектов. Кафе находятся на этом месте порядка 35 лет, все эти годы они закрывали прекрасную панораму моря. Сегодня, когда снесли первое кафе «Ветерок», набережная уже преобразилась.

Конечно, работы вызывают большой интерес у прохожих, некоторые из них беспокоятся, чтобы на освобождённом месте не построили ничего нового. Глава Геленджика заверил жителей и гостей курорта в том, что после сноса старых строений здесь не появится никаких новых: «Сносим для того, чтобы оборудовать хорошую пешеходную зону с открытым видом на море».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик