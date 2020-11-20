Гостевые дома хотят быть в законе

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Рабочая группа по социальному предпринимательству комиссии Государственной Думы провела совещание по отдельным вопросам развития внутреннего туризма. Уже традиционно, совещание прошло в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли активное участие представители инициативной группы граждан, руководители органов муниципальной и местной власти курортных городов, представители федеральных профильных министерств и их региональные коллеги из Краснодарского края, Республики Крым, Алтайского края, законодательных собраний субъектов РФ, Федерального агентства по туризму, Минфина и Минстроя России, депутаты Госдумы. Совещание провела руководитель рабочей группы, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Тема туристического жилья неоднократно обсуждалась на уровне Министерства развития, Государственной Думы, Минстроя России. Законопроект о туристическом жилье разработан послом по туризму Всемирной туристской организации ООН, первым заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. Однако, до настоящего времени вопрос не урегулирован: «В ряде регионов исторически сложилась форма размещения гостей в частных домах. <...> У нас уже начала повышаться культура отдыха. Создание благоприятствующих механизмов даст стимул для развития туристической отрасли, которая должна приносить больше пользы и жителям, и регионам, и государству», - отметил Вячеслав Фетисов.

В адрес депутата ГД Светланы Бессараб поступили коллективные обращения граждан о необходимости законодательного решения проблемы. В основном речь идет об индивидуальных жилых строениях, не выше трёх этажей, с количеством комнат от 6 до 15. Комнаты сдаются в летний период, при этом собственники сами проживают в этих домах с семьями и зарегистрированы в них.

«Размещение в частном секторе - уже сложившийся вид бюджетного отдыха для множества отправляющихся на отдых россиян. Это также способ, порой единственно доступный для местных жителей, заработать доход в период курортного сезона. Постепенно такой вид размещения приобретает вполне приемлемые с точки зрения удобств и, при этом, экономичные черты. Но действующее законодательство уже не предполагает оказания гостиничных услуг в жилых помещениях. Это привело к глубокому конфликту органов муниципальной власти и жителей в отдельных городах-курортах. Граждан в судах обязывают снести единственное жилье - источник дохода в связи с его использованием не по назначению. В результате местные жители могут стать безработными и бездомными, а муниципальные и госбюджеты не получат налоги. Необходимо в самые краткие сроки урегулировать данный конфликт и позволить одним зарабатывать, а другим - взимать налоги вместо содержания безработных», - прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С такой точкой зрения согласился заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Святослав Удинцев.

«К сожалению, без федеральной поддержки нам не удастся решить этот вопрос мгновенно. Но муниципальным властям необходимо чаще встречаться с жителями, вести диалог с предпринимателями, которые готовы к открытому диалогу и поиску путей решений в сложившейся ситуации. Министерство туризма Краснодарского края держит этот вопрос на контроле, и мы планируем провести встречу с главами муниципалитетов и гражданами для решения назревшей проблемы. Уверен, что в итоге нам удастся этот вопрос разрешить», - сообщил Святослав Удинцев.

С подобной проблемой столкнулись Алтайский и Ставропольский края, республика Крым. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что ими также прорабатывается этот вопрос.

«На нашей территории более 9,5 тысяч граждан сдают свое жилье в период сезона. И подавляющее большинство из них даже при всем желании, не могут работать в правовом поле. Мы предлагаем ввести в закон о туризме отдельные понятия – гостевой дом и земельный участок под гостевой дом. Это будет и не гостиница, и не ИЖС, необходимо будет проработать нормы под такие объекты. Люди смогут зарабатывать и платить налоги, что положительно скажется на развитии экономики муниципалитетов и регионов», - сообщил Вадим Волченко.

Рабочая группа в самые кратчайшие сроки разработает законодательную инициативу для разрешения сложившейся проблемной ситуации, к работе депутаты ГД Светлана Бессараб и Владимир Синяговский пригласили все заинтересованные стороны.

Ольга Береговенко, пресс-секретарь