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Персонал компании обеспечил сохранность документации, необходимой для восстановления строительства.
Любая стройка начинается с документации
ООО «Кубаньжилстрой» информирует о ходе подготовки к началу возобновления окончания строительства ЖК «Посейдон» (корп.18 мкр.15) города-героя Новороссийск.
В рамках работы Комиссии ООО «Кубаньжилстрой» по расконсервации корп.18 (ЖК «Посейдон») инженерный состав организации приступил к ревизии всей имеющейся в наличии документации по объекту.
Персонал компании обеспечил сохранность документации, необходимой для восстановления строительства.
После инвентаризации и проверки комплектности документация будет передана генеральному подрядчику в работу, при выходе его на объект.