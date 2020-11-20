Любая стройка начинается с документации

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ООО «Кубаньжилстрой» информирует о ходе подготовки к началу возобновления окончания строительства ЖК «Посейдон» (корп.18 мкр.15) города-героя Новороссийск.

В рамках работы Комиссии ООО «Кубаньжилстрой» по расконсервации корп.18 (ЖК «Посейдон») инженерный состав организации приступил к ревизии всей имеющейся в наличии документации по объекту.