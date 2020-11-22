Георгий Середин: Вместе сделаем наш город чище...

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21 ноября в 25 округе прошел большой субботник, организованный депутатом совместно с администрацией Приморского района, волонтёрами молодежного центра, футболистами из команды "Формула" и, конечно же, жителями округа.

"Администрация обеспечила музыкальное сопровождение, мои помощники помогли инвентарем. Специально для субботника закупил для своих жителей саженцы катальпы, миндаля, каштана, березы и шелковой акации - пусть наш округ станет ещё краше!" - рассказал депутат городской думы Георгий Середин.

Погода выдалась прохладная, но повезло, что без дождя.

"Кто хорошо работает - тот хорошо ест. По завершению работ во дворе дома 165, в беседке, всех ждал горячий чай и вкусный плов.

Спасибо всем, кто пришел на субботник!" - поблагодарил участников Георгий Середин.