Владимир Синяговский помог в решение жилищного вопроса многодетной матери

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К депутату Госдумы России Владимиру Синяговскому обратилась коллега Костенко Наталья с просьбой ускорить решение жилищного вопроса жительницы г. Новороссийска.

Заявитель является многодетной матерью , двое из которых инвалиды. Семья на протяжение 6 лет нуждалась в улучшении жилищных условий. И вот сегодня, 20 ноября, был подписан договор о приватизации на квартиру площадью 85 кв.м. , в новом жилом доме по улице Мурата Ахеджака.

«Президент не раз подчеркивал необходимость помощи многодетным семьям. Воспитание детей – это большой труд, особенно нагрузка увеличивается, если ребенок тяжело болеет. Очень радостно осознавать, что вот-вот семья заедет в новую квартиру, где детям будет просторно и комфортно. Благодарю администрацию города-героя Новороссийска, что решила вопрос и в короткие сроки был подписан договор», - прокомментировал Владимир Синяговский.